"Танцы со звездами" возвращаются: стали известны имена кардинально новых судей

Развлекательный проект "Танцы со звездами" возвращаются со спецвыпуском.

Организаторы постепенно раскрывают подробности, которыми будут удивлять зрителей. Сейчас стало известно, кто же попадет в судейские кресла. В спецвыпуске участников будет оценивать четверка жюри.

В судьи попал многолетний танцор проекта, а от полномасштабной войны военный ВСУ - Дмитрий Дикусар. Он впервые на несколько дней отлучиться от службы и сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" - по многочисленным просьбам фанатов шоу.

Далее среди членов жюри оказалась певица Наталья Могилевская. Артистка трижды участвовала в развлекательном конкурсе. За плечами исполнительницы есть победа на паркете. Доверие людей, опыт Могилевской и авторитет делают ее судейские вердикты особенно весомыми.

Компанию судьям составит MONATIK. Исполнитель задает ритм и стиль украинской поп-музыке, поэтому точно разбирается в танцах. И четверку жюри закрывает балерина Екатерина Кухар. Она много лет была судьей "Танцев со звездами".

Отметим, проект объединяет силы с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, который собирает средства на прицельную эвакуацию - новейший формат быстрой транспортировки раненых военных с передовой сразу в операционный центр. Благодаря этому средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения. Это решающие часы, которые часто определяют, удастся ли спасти конечность или даже жизнь.