"Танцы со звездами" возвращаются в эфир: приезд Дикусара с фронта, цветы для Денисенко и слезы в зале

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

В Киеве состоялись съемки особого предновогоднего выпуска шоу «Танці з зірками. Рух до життя», который зрители увидят уже 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина.

На этот раз проект имел не только праздничный, но и глубокий благотворительный смысл — выпуск посвящен сбору средств для Superhumans Center, который занимается прицельной эвакуацией и реабилитацией военных. Из-за условий безопасности шоу записывали заранее в формате «живого эфира», однако голосование будет происходить уже во время премьеры. Каждый голос зрителей станет донатом на спасение жизней.

Так, легендарный 12-й павильон ВДНХ в тот вечер сиял рождественскими огнями. Атмосферу большого шоу создавали тысячи осветительных приборов, которые работали от мощных генераторов. На паркет вышли 12 звездных пар, каждая из которых готовила особую историю — о любви, потере, силе и надежде.

Реклама

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Среди ярких номеров — страстная румба от ветеранки Руси Данилкиной и Павла Симакина, фокстрот Даши Квитковой с Женей Котом, энергичный квикстеп Нели Шовкопляс и Макса Леонова. Поддержать ведущую «Сніданку з 1+1» в зале пришли ее коллеги Людмила Барбир и Валентина Хамайко.

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Отдельное внимание привлекло выступление Наталки Денисенко и Антона Нестерко. После самбы на паркет неожиданно вышел Юрий Савранский, который подарил актрисе роскошный букет белых роз и публично признался ей в любви — момент вызвал шквал эмоций в зале.

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Одним из самых чувственных стал номер Никиты Добрынина и Анны Манжулы под песню ADAM «Такую как есть». Танцем пара почтила память артиста, который недавно ушел из жизни из-за болезни.

Не менее трогательным был вальс Григория Решетника и Юлии Сахневич, которая впервые вернулась на паркет после рождения дочери. После выступления телеведущего поздравили трое его сыновей — мальчики вышли к папе с цветами прямо из зрительного зала.

Реклама

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

В судейских креслах в этот вечер появились знаковые фигуры: Дмитрий Дикусар, который специально приехал с фронта всего на один день, артисты Наталья Могилевская и MONATIK и балерина Екатерина Кухар.

Танцы со звездами: судьи / © пресслужба каналу "1+1"

Кульминацией вечера стал специальный номер, поставленный Еленой Шоптенко вместе с подопечными Superhumans Center. На паркет вышли ветераны на протезах вместе со своими любимыми и женами. Это была история о пути домой, вере, любви и силе движения, которое не позволяет сдаваться даже после самых тяжелых испытаний. Танец завершился стоячей овацией и слезами в глазах зрителей.

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Танцы со звездами / © пресслужба каналу "1+1"

Посмотреть благотворительный выпуск шоу «Танцы со звездами» можно будет 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина. Из-за рубежа к просмотру также можно присоединиться через платформы Киевстар ТВ по всему миру. После прямого эфира шоу также будет размещено на Youtube.

Голосование продлится с 28 декабря 20:00 до 30 декабря 00:00 с помощью телефонных звонков и смс. Все средства из зрительских голосов передадут Superhumans Center. Голосование за пределами Украины не будет действовать.