Тарабарова честно высказалась о заработках и как они пострадали во время войны: "Это небо и земля"

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее рассказала о неудачной попытке выезда за границу, прокомментировала свои заработки во время войны.

Звезда в интервью на YouTube-канале Маричке Падалко опровергла миф об огромных заработках артистов во время войны. Тарабарова объяснила, что на самом деле большинство концертов приносит нулевой доход. Она отметила, что привыкла полностью вкладываться для качественных шоу, поэтому часто купленные билеты не приносят желаемого заработка, а идут на покрытие расходов. К тому же во время войны у поклонников возможности посетить концерт стали меньше.

"Мы все вечером заходим в Instagram и видим у всех успешный успех. Так вот, на самом деле, оно не так. И математика артистов, которые ездят в туры, на концерты, не всегда в плюс. Зачастую это в ноль. И люди ездят для того, чтобы не пропадать, встречаться со своим зрителем. Да, у кого-то получается зарабатывать. У нас лично не такая суперклассная история, потому что любящие нас люди обычно те, у кого много детей — и не всегда есть возможность приобрести даже билет. Если сравнивать даже 2019 и 2025 год, то это небо и земля. Артисты, ранее собиравшие “Олимпийский”, сейчас собирают Дворец спорта. Многие уехали, у многих нет возможности ходить на концерты", — призналась Светлана.

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Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Исполнительница говорит, что в часть расходов входит зарплата команде, костюмы, аренда зала и его наполнение. Так что в итоге для самой звезды иногда не остается средств. Однако Тарабарова отмечает, что не расстраивается, ведь искренне отдана своему любимому делу.

"То есть это все красиво выглядит в Instagram, когда артист хочет показать, что у меня солдауты. А всем кажется, что мы там заработали и скосили денег. Нет, это все математика. Аренда зала огромная. Дальше взять нормальный экран. Оплатить репетиции музыкантам, оплатить балет, сделать постановки, сшить костюмы. И все эти деньги с купленных билетов ты вкладываешь и отдаешь людям. То есть зарабатывают все, кроме, по сути, тебя. Но когда ты собираешь зал, то у меня такое ощущение, что ты даже готова в минус работать, терять деньги или даже добавлять свои на музыкантов, на балет, чтобы это почувствовать снова", - подчеркнула певица.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова удивила, как мама отговаривала ее рожать третьего ребенка. Артистка объяснила, почему так.