Тарабарова довела до мурашек поздравлением родного Херсона с Днем города: "Больно каждый раз"

Украинская певица Светлана Тарабарова обратилась к родному городу в День Херсона.

Так, ежегодно в третью субботу сентября украинцы отмечают День рождения Херсона. Этот праздник особенный для артистки, ведь все ее детство прошло именно там. Но с началом полномасштабного вторжения украинский город был изуродован и оккупирован россиянами. Впрочем, херсонцы не сдавались и героически прилагали усилия для освобождения из-под контроля соседей-террористов. И удалось – армия преступников покинула Херсон и город-герой снова стал подконтролен Украине.

Тарабарова в своем обращении к Херсону в Instagram вспомнила все ужасные новости и поблагодарила родной город за выдержку и мужество противостоять российскому нашествию. В то же время, Светлана выразила искреннюю надежду на светлое будущее Херсона и полноценную свободу с мирным небом.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мой родной Херсон, мой родной город, ты всегда для нас всех херсонцев, и не только, был особенным. Во время войны ты показал, что такое характер, что такое быть смелым, стойким и несокрушимым. Ты показал это всему миру. Мне больно каждый раз, когда я вижу новости и знаю, какой ужас на твоих улицах и в домах. Но я верю всем сердцем, что ты обязательно выстоишь. Мы тебя вместе отстроим, а на твоих улицах снова споют свободно и спокойно дети, расцветут сады, цветы, деревья и будет звучать искренний детский смех. С Днем города, невероятный город Херсон", – довела до слез звезда.

Напомним, недавно певица Оксана Билозир приехала в Курскую область в РФ и неожиданно спела для украинских бойцов.

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