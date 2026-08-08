ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
620
Время на прочтение
1 мин

Тарабарова назвала самые дорогие клипы в своей карьере: сколько стоили съемки

Певица рассказала о финансовой стороне создания музыкальных клипов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова раскрыла, сколько стоили её самые дорогие клипы и на какие видеоработы она тратила более 30 тысяч долларов.

Артистка откровенно рассказала о финансовой стороне создания музыкальных видео. По словам Тарабаровой, качественный клип требует значительных вложений. Речь идет не только о съемках. В бюджет входит масштаб самой постановки. Отдельные видеоработы могут обойтись артисту в десятки тысяч долларов. Для певицы такие расходы являются частью любви к музыке и собственной профессии.

«Это более 30 тысяч долларов», — рассказала Светлана Тарабарова в интервью радио Maximum.

Светлана Тарабарова / © скриншот с видео

Светлана Тарабарова / © скриншот с видео

Артистка также назвала две свои работы, которые стали самыми дорогостоящими в её видеографии. Речь идет о клипах на песни «Мне сказочно» и «Манифест». На их создание Тарабарова потратила более 30 тысяч долларов.

В то же время Тарабарова подчеркнула, что стоимость музыкальных клипов может начинаться от 30 тысяч долларов — это более миллиона гривен по текущему курсу.

Напомним, недавно 36-летняя Светлана Тарабарова пожаловалась на лишний вес и показала, как сейчас выглядит её фигура.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie