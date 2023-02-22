Тарабарова отреагировала на обстрел родного Херсона и показала маму, которую "забрала из ада"

Украинская певица Светлана Тарабарова эмоционально отреагировала на обстрел российскими оккупантами ее родного города Херсон 21 февраля.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила кадры с последствиями вражеского удара, на котором видны разбитые здания, транспортная остановка и улицы. "Твари из недостраны продолжают просто убивать людей", — подписала видео артистка.

Кадры из обстрелянного российскими оккупантами Херсона / Фото: instagram.com/tarabarova

Также Тарабарова опубликовала короткое видео со своей мамой, которую тоже зовут Светлана. В видео мама звезды вместе с внуками, 4-летним Иваном и 2-летней Машей, читает сказки. В свою очередь исполнительница отметила, что очень рада, что ей удалось забрать родного человека из Херсона:

"Ежедневно благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада", — написала Тарабарова.

Мама и дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Мама и дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, что почти 11 месяцев Светлана Тарабарова уговаривала родителей уехать из Херсона, который российские оккупанты регулярно обстреливают. Наконец, после долгих месяцев уговоров исполнительнице удалось вывезти родителей из города. Теперь родители Тарабаровой живут по соседству с ней под Киевом.

Напомним, что 21 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате преступного обстрела Херсона россиянами пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Читайте также: