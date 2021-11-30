Тарабарова ответила, как относится к Могилевской после их конфликта

Тарабарова ответила, как относится к Могилевской после их конфликта

Артистка отмечала, что их скандал стал для нее уроком.

В украинской певицы Светланы Тарабаровой в свое время был конфликт с артисткой, Наталией Могилевской.

Могилевская была наставницей группы Real O, солисткой которой была Светлана. Впрочем, исполнительница решила покинуть коллектив и начать сольную карьеру на два года раньше, чем указано в контракте. Продюсер же ее не хотела отпускать, поэтому Светлана ушла из группы со скандалом.

Экс-солистки Real O / instagram.com/tarabarova

В YouTube-канале Маши Виноградовой исполнительница хоть поначалу и не хотела об этом говорить, однако отметила, что их конфликт стал для нее уроком.

"Я об этом говорить не хочу. Мне тогда было больно, мне было неприятно. Мы якобы разошлись на положительной ноте, а потом я получила удар по голове. Это был мой опыт, мой урок, который я получила и стала взрослой", — прокомментировала звезда.

Светлана Тарабарова

Также исполнительница отмечала, что не держит зла на Могилевску. Она ее уважает. Также звезда благодарна своей экс-наставнице.

"Я к Наталье Могилевской отношусь с уважением. Она умеет отдавать и не только мне. Она многому научила. Поэтому к этому человеку я отношусь только с уважением", — прокомментировала артистка.

Вспомнила Светлана и об экс-солистках Real O. Она говорит, что они поддерживают дружеские отношения.

Экс-солистки Real O / instagram.com/tarabarova

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