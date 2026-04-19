Тарабарова показалась с мужем и тремя детьми по случаю 3-летия младшей дочери: как выглядит малышка

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова показала трогательное празднование дня рождения дочери и поделилась семейными моментами, которые уже собрали волну реакций в сети.

Трехлетие младшей дочери Полины артистка отметила камерно, но с настроением большого праздника. Пространство превратили в нежную розовую локацию с шариками и фотозоной в единой стилистике. В тон были одеты и сами виновники события — вся семья выбрала розовые образы. Именинница появилась в платье с большим бантом, что сразу привлекло внимание. Старшие дети тоже присоединились к праздничной атмосфере. А сама певица не сдерживала эмоций и активно делилась видео.

«Нашей Полине 3 года. 3 года безграничного счастья… мы любим тебя! Спасибо, что выбрала нас своими родителями», написала певица под заметкой со дня рождения.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

На кадрах видно, как маленькая Полина задувает свечу с цифрой «3» на торте, украшенном в бело-розовых оттенках. После этого девочка танцует с воздушным шариком и вместе с мамой листает семейный альбом. Именно такие моменты, кажется, и являются главными для артистки.

Светлана Тарабарова с дочкой Полиной / © instagram.com/tarabarova

Отметим, певица воспитывает троих детей вместе с мужем Алексеем Бондарем. У супругов есть сын Иван и дочери Мария и Полина. Ранее Тарабарова признавалась, что не исключает возможности снова стать мамой, но пока не спешит с такими планами, сосредотачиваясь на семье и работе.

