Тарабарова показалась с мужем и тремя детьми по случаю 3-летия младшей дочери: как выглядит малышка
Певица замиловала семейным праздником и удивила, как прошел день рождения Полины.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала трогательное празднование дня рождения дочери и поделилась семейными моментами, которые уже собрали волну реакций в сети.
Трехлетие младшей дочери Полины артистка отметила камерно, но с настроением большого праздника. Пространство превратили в нежную розовую локацию с шариками и фотозоной в единой стилистике. В тон были одеты и сами виновники события — вся семья выбрала розовые образы. Именинница появилась в платье с большим бантом, что сразу привлекло внимание. Старшие дети тоже присоединились к праздничной атмосфере. А сама певица не сдерживала эмоций и активно делилась видео.
«Нашей Полине 3 года. 3 года безграничного счастья… мы любим тебя! Спасибо, что выбрала нас своими родителями», написала певица под заметкой со дня рождения.
На кадрах видно, как маленькая Полина задувает свечу с цифрой «3» на торте, украшенном в бело-розовых оттенках. После этого девочка танцует с воздушным шариком и вместе с мамой листает семейный альбом. Именно такие моменты, кажется, и являются главными для артистки.
Отметим, певица воспитывает троих детей вместе с мужем Алексеем Бондарем. У супругов есть сын Иван и дочери Мария и Полина. Ранее Тарабарова признавалась, что не исключает возможности снова стать мамой, но пока не спешит с такими планами, сосредотачиваясь на семье и работе.
