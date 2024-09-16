Тарабарова поставила на место хейтеров, которые обвинили ее мужа в уклонении от службы на фронте

Артистку упрекают, что, мол, она родила третьего ребенка, чтобы они семьей могли уехать за границу.

Украинская певица Светлана Тарабарова ответила хейтерам, которые заявили, что ее муж уклоняется от службы на фронте.

Такие упреки артистка начала получать после появления на свет третьего ребенка – дочери Полины. Певицу обвиняли в том, мол, что она родила, чтобы Алексей Бондарь мог выехать за границу. У исполнительницы нашлось что ответить на такие упреки. Артистка обратила внимание на то, что вообще-то младшей дочери уже полтора года, а они с возлюбленным продолжают жить в Киеве. Кроме того, Тарабарова и Бондарь строят свое будущее именно в Украине.

Светлана Тарабарова с мужем и третьей дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Было много упреков, что третий ребенок нужен, чтобы выехать за границу, однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это самый лучший ответ", — прокомментировала артистка в интервью "Фокусу" ".

Светлана Тарабарова также обратила внимание, что для них с мужем война началась в 2014 году. Еще тогда исполнительница полностью отказалась от карьеры в России и начала поддерживать украинских военных, приезжая к ним на восток с концертами. Организацией выступлений занимался возлюбленный артистки.

Светлана Тарабарова с мужем / Фото: instagram.com/tarabarova

"Для нас с мужем война началась в 2014 году, когда мы вместо карьеры в Москве поехали на восток с концертами для наших военных. Наше первое выступление было 8 марта 2014 года, еще даже до официального объявления АТО. И неизменно с 2014 года все мои выступления для военных организует мой муж", — добавила певица.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова высказалась о предательнице Регине Тодоренко. Одесситка, несмотря на войну на Украине, осталась в России и молчит о российском вторжении.

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