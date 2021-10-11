Тарабарова поздравила мужа с "деревянной" свадьбой и показала их романтические фото

Супруги празднуют первый юбилей своей семьи.

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала поклонникам о празднике в ее семье.

Артистка сообщила, что сегодня вместе со своим мужем, продюсером Алексеем Бондарем празднует первый юбилей их семьи. Уже прошло пять лет, как супруги вместе. В народе эту дату называют "деревянной".

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova

По этому случаю Светлана трогательно поздравила мужа у себя в Instagram:

"Happy 5th anniversary, my love. С тобой я летаю, как на крыльях. Мы родители двух добрых сердец. Иногда все просто бесит, но чаще нам сказочно. Ты мой парашют и вместе мы сможем все! Нам весело, мы мечтаем о спокойном сне, о кино вместе от начала до конца — но все это мелочи, если посмотреть сколько крутого только за пять официальных лет нашей семьи мы создали вместе", — отметила Тарабарова.

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova

Также она поделилась трогательными архивными фотографиями 2016-го года, на которых изображена с любимым. По словам певицы, до этого она их показывала лишь тем, кто был на ее свадьбе с Алексеем.

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