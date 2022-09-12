Тарабарова со слезами на глазах рассказала о финансовых проблемах: "Будем продавать дом"

С начала полномасштабной войны украинские звезды шоу-бизнеса потеряли работу. Сейчас у артистов заработка нет, если они дают концерты, только благотворительные.

Не исключением стала и украинская певица Светлана Тарабарова. Знаменитость поделилась, что у нее совсем нет заработка. Более того, ей приходится выплачивать кредит за дом, который она купила до начала полномасштабной войны.

Светлана Тарабарова / Фото: Instagram Светланы Тарабаровой

"У нас не с банком подписан кредит, а с застройщиком. Нам повезло, пол года на нас никто не давил, владелец городка понимал, что моя работа, мой бизнес полностью умер, так сказать. Шоу-бизнес умер 24-го февраля, он только на благотворительной основе для всех абсолютно артистов. Если кто-то говорит, что там он зарабатывает какие-то миллионы долларов — не верьте в это. Да, где-то там что-то проскакивает, но не у многих. У нас работы пока за деньги не было", — рассказала артистка в интервью Славе Демину.

В общем, певица сейчас не может оплатить кредит. Так что артистка вместе с мужем приняла непростое решение. Со слезами на глазах Светлана призналась, что будет продавать дом.

Светлана Тарабарова и Слава Демин

"Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать. Это просто вещи, к ним нельзя привязываться. Просто что делать? Поэтому будем искать человека, который в классные руки заберет то, что мы вылюбили", — поделилась Тарабарова.

К слову, финансовые проблемы артистки настолько велики, что она даже не может платить за детский сад сына. Сейчас ей помогает это делать крестный отец Ивана.

Отметим, дом Светланы Тарабаровой расположен в Дмитровке Киевской области. Село было целых 11 дней оккупировано русскими военными. Как рассказала исполнительница, им с семьей повезло, потому что их дом не пострадал.

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