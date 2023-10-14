Тарабарова со слезами на глазах рассказала об операциях, которые ей нужно сделать после третьей беременности

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая в апреле в третий раз стала мамой, призналась, что последняя беременность далась ей тяжелее всего.

В интервью YouTube-проекту "Слава+" Тарабарова расплакалась, когда говорила о том, что сейчас у нее самое тяжелое состояние:

"Иногда я просто плачу ночью, потому что я не могу поднять свое тело, а Полина (младшая дочь – прим.ред.) плачет, хочет есть. Я со слезами встаю, беру ее, говорю: "Доченька, мы все сможем". Но я все равно благодарна за то, что есть молоко, потому что многим женщинам не везет с молоком", – поделилась Тарабарова.

Светлана Тарабарова

Также артистка призналась, что ей предстоит сделать несколько операций, поскольку после третьей беременности появились проблемы с некоторыми органами:

"Рожать подряд третьего ребенка – очень сложно для здоровья. Я просто не привыкла делиться плохим. Это такие интимные моменты, но женщины, которые рожали третьего ребенка, знают, с чем сталкиваются. Мне нужно будет сделать несколько операций. Несложных, но нужно "Проблемы с некоторыми органами, потому что сложная беременность была. Ты постоянно волнуешься, в стрессе, и это дает последствия. Позвоночник посыпался", – откровенно рассказала Тарабарова.

Светлана Тарабарова имеет троих детей / Фото: instagram.com/tarabarova

По словам исполнительницы, сейчас ей также не так просто вернуть свой вес, который был до беременности. Также Светлана призналась, что ее раздражают люди, которые говорят, что после беременности женщина обновляется.

"Я за эту фразу хочу взять этого человека и потрясти или заставить его трижды родить. Каждая беременность – это очень тяжелая физическая работа. Твои органы в шоке. И ты в шоке", – поделилась мама троих детей.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова впервые рассказала подробности о своем романе с шоуменом Владимиром Дантесом. Артистка призналась, что они даже планировали пожениться.

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