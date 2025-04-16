Тарабарова удивила, как мама отговаривала ее от третьего ребенка и почему: "Не могу прийти в себя"

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее удивила неудачной попыткой выезда за границу, ошеломила подробностями своей третьей беременности.

Так, артистка в 2023 году стала многодетной мамой. Однако, по словам Светланы, за этим стояло немало трудностей со здоровьем. Более того, исполнительница в интервью на YouTube-канале Марички Падалко вспомнила предостережения своей мамы. Родной человек Тарабаровой очень переживала за состояние дочери и обстоятельства вокруг, поэтому намекала на прерывание беременности. Впрочем, певица наотрез отказалась. И теперь ни капли не жалеет, ведь несмотря на проблемы со здоровьем, она счастливая мама троих. Тем временем у бабушки с внуками тоже складываются особые отношения.

Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

“Мама очень много помогает с Полиной, третьей. У них какая-то химия: мама обожает Полину, а Полина — бабушку. А я говорю: „Представь, если бы я тебя послушалась и не зашла на третий круг“. У меня все три беременности были очень тяжелыми. И мама говорит: „Ты третью не выдержишь — у тебя все посыпется“. И, наверное, (предложением мамы — прим. ред.) было прервать беременность. Но я даже этого не рассматривала. С одной стороны, ее можно понять, потому что она, по ее словам, во время беременности мной потеряла все здоровье и до сих пор мучается, потому что в Instagram показывают материнство с лёгкой стороны. Но я говорю, что быть мамой, рожать и потом заботиться — это очень сложно. И я до сих пор не могу прийти в себя, хотя ей (третьей дочере Полине — прим. ред.) уже два года”, — заявила звезда.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова высказалась о первом браке мужа. Также певица призналась, общается ли с его бывшей супругой.