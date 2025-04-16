Тарабарова удивила неудачной попыткой выезда за границу и почему плакал ее муж: "Чувство вины"

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась попыткой вывезти детей за границу во время войны.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко призналась, что в начале полномасштабного вторжения хотела с детьми уехать в Мадрид. Однако после прохождения границы сразу развернулась в сторону Украины. Светлана объясняет, что в тот момент ее охватил страх и боль от отсутствия рядом мужа Алексея Бондаря. Поэтому они снова воссоединились, что очень чувственно воспринял возлюбленный Тарабаровой и не сдержал слез. А уже со временем поблагодарил ее за возможность воспитывать детей вместе.

"Это была третья неделя полномасштабного вторжения. Мы эвакуировались из города вместе с семьей друзей, там тоже двое детей. Четверо детей у нас в машине, Марийке совсем год, собака, Катя за рулем, я сзади. Мы поехали, остановились на первой заправке и это было очень больно. Марийка на руках, рядом Иван, я без Леши, а у нас очень сильный, крепкий тандем. А Леша уже там собрался воевать. Я представила и говорю — разворачиваемся. И мы возвращаемся, а ее муж и мой уже были на вокзале, должны были поездом возвращаться в Киев из Франковска. Леша плакал, а через год поблагодарил за то, что он увидел, как растут его дети. Он тогда сказал, что я очень сильная женщина", — со слезами вспомнила певица.

Реклама

Светлана Тарабарова

После такого решения оставаться дома Светлана почти не общается со своими друзьями, живущими за границей, на тему выезда. Тем не менее, исполнительница отмечает, что в моменты сильных обстрелов Украины она все равно чувствует вину.

"Очень часто, когда я детей отнесла в импровизированное укрытие, у меня ощущение вины и что это эгоистично оставаться здесь ради моего пути. Я постоянно об этом думаю, но не могу решиться. Мне тяжело, но я каждый раз верю, что еще немного и все будет классно. Первые два года были постоянные звонки (от друзей за границей — прим. ред.) и наезды на меня, почему я такая безответственная, потому что держу детей под обстрелами. И все мои аргументы — для них не аргументы. Я просто заканчиваю эти разговоры, потому что нет сил продолжать находить для них ответы и оправдывать их выбор", — объяснила звезда.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: "ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!" Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова высказалась о первом браке мужа. Исполнительница также ответила, поддерживает ли связь с его бывшей супругой.