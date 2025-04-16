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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Тарабарова удивила неудачной попыткой выезда за границу и почему плакал ее муж: "Чувство вины"

Артистка объяснила, почему ее семья не уехала за границу во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Светлана Тарабарова с мужем и детьми

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась попыткой вывезти детей за границу во время войны.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко призналась, что в начале полномасштабного вторжения хотела с детьми уехать в Мадрид. Однако после прохождения границы сразу развернулась в сторону Украины. Светлана объясняет, что в тот момент ее охватил страх и боль от отсутствия рядом мужа Алексея Бондаря. Поэтому они снова воссоединились, что очень чувственно воспринял возлюбленный Тарабаровой и не сдержал слез. А уже со временем поблагодарил ее за возможность воспитывать детей вместе.

"Это была третья неделя полномасштабного вторжения. Мы эвакуировались из города вместе с семьей друзей, там тоже двое детей. Четверо детей у нас в машине, Марийке совсем год, собака, Катя за рулем, я сзади. Мы поехали, остановились на первой заправке и это было очень больно. Марийка на руках, рядом Иван, я без Леши, а у нас очень сильный, крепкий тандем. А Леша уже там собрался воевать. Я представила и говорю — разворачиваемся. И мы возвращаемся, а ее муж и мой уже были на вокзале, должны были поездом возвращаться в Киев из Франковска. Леша плакал, а через год поблагодарил за то, что он увидел, как растут его дети. Он тогда сказал, что я очень сильная женщина", — со слезами вспомнила певица.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова

После такого решения оставаться дома Светлана почти не общается со своими друзьями, живущими за границей, на тему выезда. Тем не менее, исполнительница отмечает, что в моменты сильных обстрелов Украины она все равно чувствует вину.

"Очень часто, когда я детей отнесла в импровизированное укрытие, у меня ощущение вины и что это эгоистично оставаться здесь ради моего пути. Я постоянно об этом думаю, но не могу решиться. Мне тяжело, но я каждый раз верю, что еще немного и все будет классно. Первые два года были постоянные звонки (от друзей за границей — прим. ред.) и наезды на меня, почему я такая безответственная, потому что держу детей под обстрелами. И все мои аргументы — для них не аргументы. Я просто заканчиваю эти разговоры, потому что нет сил продолжать находить для них ответы и оправдывать их выбор", — объяснила звезда.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: "ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!" Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова высказалась о первом браке мужа. Исполнительница также ответила, поддерживает ли связь с его бывшей супругой.

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