Тарабарова удивила причиной, почему Украина не победила на "Детском Евровидении": "Были разъярены"

София Нерсесян и Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Певица и продюсер нацотбора на "Детское Евровидение-2025" Светлана Тарабарова объяснила, почему Украина не завоевала первое место.

Страну в этом году представляла юная исполнительница София Нерсесян. Артистка боролась за победу с песней "Мотанка". К сожалению, София заняла второе место. Хотя представительницу Украины высоко оценили зрители, но профессиональные судьи поставили низкие баллы.

Светлана Тарабарова на проекте "Ранок у великому місті" не скрывает, что украинская делегация была расстроена и даже разъярена. Артистка убеждена, что песня "Мотанка" - действительно хит, который достойный победы. Однако Тарабарова считает, что "Евровидение", как взрослое, так и детское, - это политическая история. Поэтому, именно по политическим причинам, по мнению исполнительницы, Украина и не завоевала первое место.

София Нерсесян / © instagram.com/junioreurovisionofficial

"Первые 15 минут мы все с командой были очень разъярены, я даже плакала, София плакала, все мы плакали. 100 процентов - это политика, как и "Детское Евровидение", так и взрослое "Евровидение". Но хотелось верить. У нас был и есть суперхит. Эту песню пели все делегации. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. Особенно от соседей получить ноль баллов - это очень больно", - делится артистка.

Напомним, в этом году на "Детском Евровидении" победила юная французская певица Лу Делез с песней Ce monde. Однако недавно Франция заявила, что отказывается проводить конкурс в следующем году, и объяснила почему.