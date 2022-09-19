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Тарабарова удивила реакцией, когда на ее концерте для военных загудели самолеты

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Тарабарова удивила реакцией, когда на ее концерте для военных загудели самолеты

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова недавно спела на благотворительном концерте.

Во время войны украинские звезды пытаются поддерживать наших военных даже на передовой и неподалеку от мест, где продолжаются боевые действия. Певица Светлана Тарабарова тоже приехала поддержать бойцов ВСУ, но концерт прошел несколько не по плану.

В Сети появилось видео выступления певицы, во время которого стали слышны непонятные звуки, похожие на выстрелы, а затем гул в небе. Это очень испугало зрителей.

А вот реакция Тарабаровой ошеломила присутствующих – певица лишь на миг замерла, а затем продолжила петь свой хит "Повертайся живим".

Поклонники в соцсетях тоже удивились выдержке Светланы и поблагодарили ее за трогательные выступления для военнослужащих.

  • Боже, мурашки по коже!
  • Просто слезы от этого видео!
  • Сильная и отважная женщина! Тело покрыло мурашками

Напомним, недавно Светлана Тарабарова со слезами на глазах рассказала о финансовых проблемах ее семьи.

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