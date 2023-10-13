Тарабарова впервые призналась, почему разошлась с Дантесом после трехлетнего романа: "Мы хотели пожениться"

Украинская певица Светлана Тарабарова впервые рассказала подробности ее отношений с шоуменом Владимиром Дантесом.

Любовь между артистами вспыхнула еще в юные годы, когда они оба участвовали в проекте "Фабрика звезд". По словам Светланы, широкая общественность не знала об этом романе, только в шоу-бизнесовой тусовке о нем было известно.

Сейчас Тарабарова с ужасом вспоминает об отношениях с Дантесом и говорит, что ей стыдно:

"Но сейчас мне не стыдно. Мне было стыдно. До свадьбы никто не знал, с кем я встречаюсь. То есть я считала личное личным. Когда я вступила в брак, я хотела семью, детей, здесь уже я поделилась этой историей. До этого не хотела чтобы слухи о том, с кем ты встречаешься, не давали музыке возможность быть услышанной. Мы были детьми. И очень такими, не очень хорошими детьми. Мы вместе были не ок как пара. Очень токсичными. Есть такая взрывчатая смесь. Мы не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась "слава". Мы подумали, что мы схватили Бога за бороду. Мы не знали как это – уважение друг к другу, как это быть верными. Ну, это уже со стороны Володи", – рассказала Тарабарова. в программе "Слава+".

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес

Артистка призналась, что они с Дантесом были вместе почти три года и даже думали о том, чтобы пожениться.

"Мы несколько раз даже хотели вступить в брак. Но постоянно ссорились и все это ничем не заканчивалось. И хорошо, потому что ничем хорошим это бы и не закончилось. Потому что мы огонь друг с другом", – добавила певица.

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес

Светлана призналась, что сейчас она гордится тем, каким стал Владимир. Они даже начали здороваться друг с другом, потому что "стали взрослыми". До этого, говорит Тарабарова, они с Дантесом даже на одной сцене выступать не желали.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, сколько она зарабатывает во время войны и сколько денег тратит в месяц.

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