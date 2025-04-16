Тарабарова впервые высказалась о первом браке мужа и общается ли с его бывшей

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова впервые раскрыла подробности личной жизни своего мужа Алексея Бондаря.

Исполнительница вместе с возлюбленным воспитывает троих детей и в браке с 2016 года. Однако оказалось, что Светлана — не первая жена Алексея. До нее продюсер 10 лет был в браке с другой женщиной. Артистка не стала вдаваться в подробности, но в интервью на YouTube-канале Маричке Падалко отметила, что до недавних пор они поддерживали связь с ней.

"Я вторая жена. До этого он был 10 лет в браке. Да, я знакома, но мы почему-то потерялись в последние годы, когда у нас начали рождаться дети", — заявила исполнительница.

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Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Кроме того, Тарабарова вспомнила, что поначалу не собиралась строить семью с Бондарем. Поэтому они начинали свой роман с дружбы. К тому же 15 лет разницы в возрасте давали о себе знать. В частности, пока певица хотела заниматься самореализацией, ее возлюбленный стремился к созданию семьи. Но, несмотря на все трудности, им удалось построить отношения, ведь их подпитывала химия.

"У нас 15 лет разницы в возрасте. И Леша очень сознательный человек. И уже тогда он понимал, чего хотел. Мы познакомились, когда ему было 37 с половиной, а мне - 21. Карьера, музыка... Какие там дети, какая семья. А ведь он хотел семью. И я четко понимала, что я сейчас не могу ему дать это. И в принципе я не тот человек, который мечтал о семье. Я думала только о сцене всегда. Мы много раз принимали решение, что нам не нужно быть вместе. Потому что ты хочешь семью, я – карьеру. Но была химия", — восхитила артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: "ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!" Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, недавно Светлана Тарабарова показывала заметно подросшую 4-летнюю дочь. Также артистка рассказывала о ее неожиданном хобби.