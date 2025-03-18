Тарабарова впервые за долгое время показала своего мужа и сразу троих подросших детей

Украинская певица Светлана Тарабарова порадовала фанатов семейным контентом.

Впервые за длительное время исполнительница показалась с мужем Алексеем Бондарем и их тремя детьми. На серии счастливых черно-белых фотографий семью запечатлели дома. Заметно, что звездные дети уже подросли и изменились.

В то же время Тарабарова призналась, что переживает не самые легкие времена. В частности, пожаловалась на эмоциональные качели. Так, на фоне войны певица чувствует себя истощенной, но вместе с семьей забывает о невзгодах и уверена, что все преодолеет.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Муж Светланы Тарабаровой с дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мои два состояния в последнее время. Первое – все пропало и 100500 бытовых задач, как я хочу спать. Второе – когда я смотрю на фото и "о боже, как я счастлива, все пройдем, чтобы только все были здоровы и счастливы"! Вывод – ищем позитив, создаем свою реальность самостоятельно, вдохновляющие воспоминания, несмотря на то, что на нас несется. По возможности создавайте семейные архивы, находите на это время", - подчеркнула артистка.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно ведущий Александр Педан рассказал о своих двух детях и их увлечениях. Шоумен раскрыл, кем работает его 19-летняя дочь.

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