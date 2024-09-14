Тарабарова высказалась о предательнице Тодоренко, которая молчаливо живет в Москве: "Ничего не изменит"

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала об отношениях с ведущей Региной Тодоренко, которая еще с начала войны на ее Родине выбрала жизнь в РФ и умалчивание преступлений оккупантов.

Как известно, артистки являются бывшими участницами группы Real O, тогда между ними зародилась дружба. Впрочем, свои коррективы внесло полномасштабное вторжение. Ранее Светлана рассказывала, что сначала она пыталась достучаться до подруги и донести ей правду. Впрочем, после нескольких напрасных попыток она просто перестала делать это.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сейчас, по словам Тарабаровой, ничего не изменилось. Она так же не поддерживает общение с предательницей. И добавляет, что на третий год кровавой войны не хочет тянуть ни Тодоренко, ни других россиян в украинское инфопространство.

"Сначала войны все смотрели на российских артистов и лидеров мнений, искали поддержки или осуждения, какой-то реакции, но сейчас, на третьем году войны, уже понятно, что это ничего не изменит. Зачем мы снова тянем в наше инфопространство россиян?", — отметила певица в интервью "Фокусу".

Напомним, недавно Украина решила наказать певицу-предательницу Таисию Повалий за ее пророссийскую позицию. В частности, Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд, чтобы лишить путинистку всего ее имущества на территории Украины.

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