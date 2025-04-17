Тарабарова высказалась о русскоязычных в Украине и как детей приучает к родному языку

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ранее откровенно рассказала о ссорах с мужем, прокомментировала важность языкового вопроса в семье.

Исполнительница признается, что до начала великой войны общалась в быту на русском, ведь воспитывалась в соответствующей среде. Однако ежедневные зверства русских заставили пересмотреть свое отношение к языку. Так что Светлана в интервью на YouTube-канале Марички Падалко отметила, что дома с мужем и детьми употребляет исключительно украинский и не понимает тех, кто не может искоренить из себя русский.

"Мне больно. Я злюсь. У меня единственный вопрос: почему дети, живущие в Германии три года, они уже изучили немецкий? Почему тебе, живущему в Украине и знающему украинский из садика или школы, так трудно сделать первый шаг, почему? Но ведь мы все сейчас должны быть на фронте или для фронта. Кто в мире еще будет общаться на украинском?" – подчеркнула Тарабарова.

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Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

Более того, звезда говорит, что сейчас все еще объясняет детям важность родного языка, ведь на них оказывает большое влияние социум. Поэтому из-за внешнего давления они могут перейти на русский, но после разговоров с мамой понимают ценность собственного языка.

"Иван очень стойкий парень. И в первый же день он сказал, что "в классе есть несколько россиян, потому что они общаются на русском". Я не знала, как ответить на этот вопрос. Но я сказала, что они еще учат украинский и вы будете вместе учить ее на уроках. Другое дело с дочкой Марией, ей четыре года. Она пришла домой и говорит (на русском - прим. ред.): "Мама, дай мне водички". У меня сразу тон меняется, и я говорю, что мы так не говорим. Но нельзя давить, потому что она может найти в этом игру и бороться со мной. Я свела это на нет и она перешла через три секунды на украинский. Главное - не агрессировать", - подчеркнула артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАБАРОВА: «ЧОМУ ВИ СЛУХАЄТЕ ЦЕ ЛАЙНО?!» Відверто про таємничого чоловіка, борги і вагітність

Напомним, ранее Светлана Тарабарова также высказалась о своем заработке. Артистка призналась, как он уменьшился во время войны.