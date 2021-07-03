Таран, Комаров и Камалия поддержали сборную Украины перед матчем с Англией

Звезды обратились к футболистам и пожелали победы.

Совсем скоро в Риме состоится футбольный матч 1/4 финала Евро-2020, где сыграют сборные Украины и Англии.

Фанаты уже в предвкушении ожесточенной борьбы за место в полуфинале. Не остались в стороне и известные украинские артисты. Перед игрой знаменитости решили поддержать наших спортсменов и оставили в фотоблогах эмоциональные посты и видеообращение.

Камалия

"Украина, вперед! Поддержим нашу сборную"

Дмитрий Комаров

"Сегодня сборная Украины по футболу играет в четвертьфинале Европы по футболу 2020. С Англией. Давайте вместе в 22:00 передавать родной сборной энергетику каждого из нас с вами. Пусть сегодня ребята в Риме почувствуют и точно знают, что все украинцы вместе с ними на поле: душой, сердцем, эмоционально. Не смотря на расстояние. Энергетика передается, для неё не существует преград и расстояний. Желаем удачи команде Андрея Шевченко! Мы верим в вас! Мы любим вас! Мы гордимся вами!"

instagram.com/jamalajaaa

Джамала

"Ну, мы понимаем, за кого сегодня болеть? А "J" на форме — это с Jamalою в сердце"

instagram.com/jamalajaaa

Дзидзьо

"Ребята, мы с вами! Мы верим в вас, вы наши звезды, которые сегодня сошлись в созвездие победы! Слава Украине!"

Маричка Падалко

"Привлекаю удачу на матч. Узнаете "кепочку"? Она с того киевского финала Лиги чемпионов 2018, когда украинцы массово селили у себя дома фанатов "Ливерпуля" и "Реала". Первыми с выходом Украины в четвертьфинал меня, кстати, поздравили именно те англичане, которые жили в нашей квартире во время того финала. Надеюсь, что судьба нас отблагодарит и за украинское гостеприимство и за незасчитанный гол в ворота англичан в Донецке во время Евро-2012. Верю в нашу сборную".

instagram.com/jamalajaaa

Юрий Горбунов

"Вперед!!! До победы!!! Мы верим в вас, ребята!!!"

Лидия Таран

"Содержание выпуска — в одной фотке! Готовимся к битве! Слава Украине!"

instagram.com/jamalajaaa

Тарас Тополя

"Болеть за Украину готов!"

instagram.com/jamalajaaa

Злата Огневич

"Ребята, сегодня вся страна с вами. Верим в победу! Болеем за Украину"

Напомним, звезды бурно отреагировали на победу украинцев над шведами на Евро-2020. За напряженной игрой тщательно наблюдали не только преданные фанаты футбола, но и украинские знаменитости.

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