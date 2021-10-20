Таран, Мазур, Полякова, Федишин: звезды, которые сделали прививку от коронавируса

Украинские звезды активно делают прививки.

Знаменитости на собственном примере показывают, что вакцинироваться нужно.

Коронавирусная инфекция в Украине не утихает. Вакцинация продолжается, но медленно. Украинские звезды тоже делают себе прививки. Кто-то уже давно вакцинировался, а кто-то недавно.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку известных людей, которые уже сделали прививки от COVID-19.

Ирина Федишин

Артистка вакцинировалась в сентябре. Прививки она делала вместе со своим мужем. Они вакцинировались Pfizer. Через 21 день звезда уколола себе вторую дозу вакцины. Кстати, родители звезды также уже сделали себе прививку. Правда, они вакцинировались Astrazeneca.

Ирина Федишин вакцинировалась / instagram.com/irynafedyshyn

Оля Полякова

Звезда сделала себе прививку в июле. Она записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. Исполнительница вакцинировался Pfizer. Хотя Оля говорит, что привилась бы и любой другой доступной вакциной в Украине.

Маричка Падалко

Ведущая получила первую дозу вакцины в июле, а позже — вторую. Звезда вакцинировался CoronaVac. Маричка говорила, что на момент прививки страхов уже не было. В ее кругу уже почти все были вакцинированы.

Маричка Падалко вакцинировалась / пресс-служба канала "1+1"

Лидия Таран

Ведущая также ни дня не колебалась относительно целесообразности прививки против COVID-19. Звезда вакцинировался в июле Pfizer. После прививки ничего не изменилось — Лида чувствовала себя так же, как и до. Позже ведущая, в сентябре, вакцинировала свою маму от COVID-19.

Мама Лидии Таран вакцинировалась / instagram.com/lidiyataran

Камалия

Исполнительница делала первую прививку от COVID-19 еще в июне. Укол артистке сделали препаратом Pfizer в одной из киевских клиник. Кстати, муж певицы Мохаммад Захур первым в их семье решился на прививку и сделал ее втайне от жены.

Алла Мазур

Ведущая, которая прошла химиотерапию, еще в марте сделала прививку от коронавируса. Кололи звезде вакцину в обычной больнице скорой помощи, занесли в электронную базу, после чего вторая доза была закреплена автоматически.

Алла Мазур вакцинировалась / facebook.com/1plus1.AllaMazur

Руслана Лыжичко

Артистка в мае пополнила ряды знаменитостей, которые вакцинировалась от коронавируса. По словам Русланы, она вообще не почувствовала никаких побочных действий, единственное что звезде хотелось спать. Вакцинировалась звезда вакциной AstraZeneca производства Южной Кореи.

Руслана Лыжичко вакцинировалась / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ivan NAVI

Певец сделал прививку от COVID-19 в марте. Он вакцинировался вакциной AstraZeneca. Звезда признался, что много читал комментариев относительно вакцинации и до конца не решался сделать этот шаг. Однако, все же сделал прививку.

Ivan NAVI вакцинировался / instagram.com/ivan_naviofficial

Лилия Подкопаева

Спортсменка в апреле вакцинировалась от COVID-19. Это произошло в США, где Подкопаева живет и работает. Как призналась Лилия, она делала прививку вакциной Pfizer.

Лилия Подкопаева вакцинировалась / instagram.com/podkopayeva_official

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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