Таран призналась, сложно ли ей самой воспитывать дочь и нашла ли новую любовь

Таран призналась, сложно ли ей самой воспитывать дочь и нашла ли новую любовь

Звезда поделилась, что сейчас она с Василиной в статусе подружек.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран, которая рассказала, откуда у нее шрам на лице, призналась, сложно ли ей самой воспитывать дочь.

Этот вопрос ей написали сторонники в Instagram-stories. Так, телеведущая ответила, что сейчас она с Василиной в крутом статусе — подружек.

"Ей скоро 14! И думаю, теперь она меня даже чаще воспитывает, чем я. Вася общается с папой тоже, и со всем своим миром, так что мне вообще не сложно", — отметила Лидия.

Лидия Таран с дочкой / instagram.com/lidiyataran

Также знаменитость поделилась, есть ли у нее любимый мужчина: "В эту секунду — нет, но будем искать. Никуда он от меня не убежит".

Напомним, ранее Лидия Таран насмешила забавным фото с дочкой. Лидия перевоплотилась в пышногрудую блондинку, а дочь — в озорную девочку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку