Таран, Витвицкая, Сумская и другие рассказали о своих первых авто и тех, которые у них сейчас

Таран, Витвицкая, Сумская и другие рассказали о своих первых авто и тех, которые у них сейчас

В последнее воскресенье октября в Украине отмечают День автомобилиста.

Сегодня, 31 октября, в Украине отмечают День автомобилиста.

Машина до сих пор остается одной из самых желанных мечтаний для многих людей. Зрители 1+1, например, мечтают о маленькой красной машинке, поэтому дневное шоу "Твій день" в новом сезоне решило презентовать новый итальянский автомобиль как большой благотворительный подарок. Но шанс получить его есть у тех, кто поможет мамам с болезнями сердца и их новорожденным детям в отделении "акушерская кардиология" в Институте Амосова. Надо только сделать благотворительный взнос от 200 гривен на сайте mriya.1plus1.ua до 15 декабря включительно.

пресслужба каналу "1+1"

За первый миллион 25 тысяч гривен закупят два немецких реанимационных бокса для младенцев и две специальные медицинские тумбы. Врачам в спасении мам и их малышей еще очень нужно и другое оборудование: СРАР-аппараты, чтобы новорожденные могли дышать полной грудью, шкаф для стерилизации медицинских инструментов, гинекологическое оборудование, хирургический аспиратор для безопасных операций и реанимации, ультрафиолетовая лампа, современные кровати и мебель для палат, а также учебная лаборатория с симуляционным оборудованием и другое. Поэтому сбор денег продолжается.

Мы расспросили телезвезд про их первых мечтах о машине, и сбылись ли они.

Телезвезды 1+1 Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Руслан Сеничкин, Стася Ровинская, Тимур Мирошниченко, а также актриса Ольга Сумская и певица Ассия Ахат, которые присоединились к благотворительному делу "Твоя мрія", поделились воспоминаниями о своих первых автомобилях и машинах, на которых ездят сейчас.

Лидия Таран

"У нас с моей первой машиной Suzuki Swift красного цвета была любовь с первого взгляда. Я увидела ее в витрине автосалона и сразу влюбилась. Тогда как раз проходил какой-то чемпионат по футболу и по телевизору крутили ролик с этой машиной, где она прыгала, отбивала мяч, играла в футбол с другими игроками. Это была чисто эмоциональная покупка – я вообще не интересовалась ее техническими характеристиками, просто захотела, чтобы она была моей. Это было в 2004 году, сразу, как получила права", — вспомнила знаменитость.

Долгое время звезда не готова была расставаться с этим авто. Впрочем, у Лидии подрастала дочь, и эта машина уже была маловата для нее, потому что коляски и все детские вещи туда не вмещались. Поэтому телеведущая купила новую красную Suzuki, но уже побольше.

Лидия Таран / пресслужба каналу "1+1"

"И долго ездила на ней. А сейчас я изменила красному цвету – теперь езжу на белой машине. Но, может быть, временно. Не исключаю, что следующая тоже будет красная.

А эта замечательная итальянская машина, которая станет благотворительным подарком для кого-то из зрителей 1+1 в благотворительном проекте "Твоя мрія", очень комфортная, стильная, эргономичная и маневренная. Именно такую я брала напрокат, когда мы с подружкой и дочкой Василиной путешествовали по Италии. Мы на ней проехали практически всю страну. А еще однажды я такую машину выбрала во Франции, чтобы из Парижа доехать до Кемпера, это в Бретани, на севере Франции. И она мне тогда понравилась", – отметила она.

пресслужба каналу "1+1"

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко / пресслужба каналу "1+1"

Первой машиной Мирошниченко была маленькая Mitsubishi Colt серого цвета. Он купил ее сам, на заработанные деньги в 21 год.

"Взял в кредит. Это был 2008-й год, и вскоре разразился мировой финансовый кризис, доллар в Украине стал в три раза дороже, поэтому моя маленькая серая машина обошлась мне как "большая черная". В свое время наездил на ней 130 тысяч километров – по всей Украине. Тогда почти все лето проводил в Крыму – съемки, фестивали – все происходило там. В начале лета садился в машину, ехал в Крым и в конце лета выезжал оттуда. Разное бывало, дороги только сейчас начали в Украине ремонтировать, поэтому много раз и колеса пробивались, и ломалась. Я не жалел машину – она была моим другом, моим партнером. Машину и сейчас использую в качестве офиса или гримерки, даже как спальню. В пробках я в машине успеваю и что-то озвучить, и многие дела решить и даже интервью записать", – рассказал звезда.

пресслужба каналу "1+1"

Первая машина была у Тимура почти 4 года. После нее у него уже все были внедорожники. Знаменитость меняет машины не потому, что они плохи, а просто потому, что пора обновить их. Сейчас он ездит на черном внедорожнике Honda. В детстве ведущий мечтал о желтой BMW, поэтому он не исключает, что может когда-нибудь и осуществит свою детскую мечту.

Ольга Сумская

Ольга Сумская / пресслужба каналу "1+1"

"Красная машина – это к деньгам. Красный цвет вообще знаковый. Когда, например, я надеваю красное платье, всегда происходит что-нибудь приятное, торжественное, энергетическое. Я всегда мечтала о красной машине, но у нас в семье были и серебристые, и синие, и черные. Моим первым автомобилем был Mercedes-Benz 190 желтого цвета. Для меня главное в машине – это вместительность. При моих 178 сантиметрах роста в маленькой просто не помещусь. Люблю полноприводные автомобили с мощными моторами", — призналась артистка.

Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / пресслужба каналу "1+1"

"Я, наверное, тоже мечтала о маленькой красной машине, как и зрители 1+1. Но, в свое время, когда пошла ее покупать, оказалось, что ее сняли с производства. И я выбрала черную Suzuki Swift с красным маком. Такой необычный дизайн авто – это был совместный проект с украинскими дизайнерами. Помню, я тогда влюбилась в эти красные маки с первого взгляда. Мне очень нравилось, что моя машина именно так выглядела. Купила ее 13 лет назад. Думала, что никогда с ней не смогу расстаться. Даже хотела оставить эту машину себе на память, но бывший супруг исправил эту ситуацию. Сказал, что не надо накапливать железо и мы ее продали. Красный цвет для машины всегда привлекателен. Каждый раз оглядываюсь, когда вижу красивые машины. Сейчас у меня KIA Sportage белого цвета", – рассказала телезвезда.

Руслан Сеничкин

Первый автомобиль у Сеничкина появился в 2012 году. Это был темно синий Citroen С4.

Руслан Сеничкин / пресслужба каналу "1+1"

"Объездил на ней Карпаты вдоль и поперек. Доезжал до Варшавы, Вены, Австрийских Альп, и до Севастополя в Крыму. Она мне до сих пор служит, потому что очень забочусь о ней и люблю. Кстати, на этой машине после Революции достоинства, в которой я активно участвовал и как журналист, и как обычный гражданин, сделал спереди на бампере, там, где значок Citroen, две полоски – желтого и синего цветов – теперь мою машину ни с какой другой не спутаешь. Сейчас мечтаю о джипе, но пока не планирую покупать новый автомобиль", – рассказал он.

Стася Ровинская

Стася Ровинская призналась, что в детстве мечтала о желтом "Фольксвагене Жуке". Позже она очень хотела себе красный Fiat, впрочем ее первой машиной стал Volkswagen Polo серого цвета.

Стася Ровинская / пресслужба каналу "1+1"

"Мы с мужем Объездил на ней Карпаты вдоль и поперек. Доезжал до Варшавы, Вены, Австрийских Альп, и до Севастополя в Крыму. Она мне до сих пор служит, потому что очень забочусь о ней и люблю. Кстати, на этой машине после Революции достоинства, в которой я активно участвовал и как журналист, и как обычный гражданин, сделал спереди на бампере, там, где значок Citroen, две полоски – желтого и синего цветов – теперь мою машину ни с какой другой не спутаешь. Сейчас мечтаю о джипе, но пока не планирую покупать новый автомобиль", – сказала ведущая.

пресслужба каналу "1+1"

Ассия Ахат

"В детстве в музыкальную школу я ездила двумя видами транспорта и всегда из окна обращала внимание на красные машины. И считала их – сколько в день увидела именно красных машин. И всем моим подружкам нравились красные машины. Казалось, что это верх совершенства. Классно, когда машина новая – вот в благотворительном проекте "Твоя мрія" у людей есть шанс получить именно новую. Когда новый автомобиль, у тебя есть гарантия долгое время ездить и не задумываться над ремонтом. Машинка отличная – я обожаю такие формы. Признаюсь, она больше подходит женщинам, но мужчина тоже может сесть за руль этой красавицы", – рассказала исполнительница.

Ассия Ахат / пресслужба каналу "1+1"

Когда Ассия выросла, у нее долго не было машины. А первой машиной стала красная Mitsubishi, которую она очень любила. Затем ее "донашивал" старший сын певицы Даниил.

"Машины меняю не часто – пользуюсь где-то по лет 10. Нет у меня предпочтений и по маркам авто. Последние годы люблю джипы. Я не жалую их, всегда останавливаюсь там, где мне удобно – могу заехать и в лужу, и в сугроб. Поэтому мне нужна надежная машина. А в салоне у меня как минимум творческий беспорядок. Я не сдуваю с нее пылинки, а воспринимаю как средство передвижения", – поделилась скрипачка.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку