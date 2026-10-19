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Дата публикации
Категория
Гламур
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63-летний Квентин Тарантино заканчивает карьеру: режиссер написал сценарий последнего фильма

Режиссер уже завершил работу над сценарием десятой ленты, однако сначала сосредоточится на театральной постановке в Лондоне, а затем решит, когда вернуться в кино.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Квентин Тарантино

Квентин Тарантино / © Associated Press

Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил сценарий своей десятой картины, которая должна стать финальной в его кинокарьере, однако перед возвращением в кино он решил сосредоточиться на театральной постановке.

Автор культовых фильмов уже определился со следующим творческим шагом. Он признался, что хочет сперва попробовать себя в новой роли. Режиссер планирует поставить свою пьесу в Лондоне. Главную роль в спектакле исполнит актер Саша Барон Коэн. Театральный проект потребует нескольких месяцев работы. Лишь после его завершения Тарантино вернется к размышлению о будущем в кино.

«Я написал сценарий, который мне действительно очень нравится, но сначала я хочу поставить пьесу и понять, кем я сейчас. После этого я вернусь в семью, немного поживу обычной жизнью, а потом уже решу, чем займусь дальше», — поделился режиссер во время появления на британском шоу The Graham Norton Show, сообщает Variety.

Квентин Тарантино / © Associated Press

Квентин Тарантино / © Associated Press

Речь идет о театральной работе Тарантино под названием The Popinjay Cavalier. Это приключенческая комедия в жанре плаща и шпаги, которая перенесет зрителей в мир интриг и опасных приключений. Премьера запланирована на март 2027 года в лондонском Phoenix Theatre, а показы продлятся до 13 июня. Следовательно, раньше завершения театрального сезона режиссер вряд ли вернется к активной подготовке своего последнего фильма.

Несмотря на завершенный сценарий, Тарантино не спешит до конца прощаться с кино. Он хочет дать себе время на семью и обычную жизнь, прежде чем принимать решение о дальнейшей карьере. Станет десятая лента действительно последней в его фильмографии, пока остается открытым вопросом.

Квентин Тарантино / © Associated Press

Квентин Тарантино / © Associated Press

Квентин Тарантино давно заявляет о намерении ограничить свою режиссерскую фильмографию десятью полнометражными фильмами. Его последним выпущенным полнометражным фильмом остается «Однажды в Голливуде» 2019 года с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. Между тем, режиссер также возвращается к актерской работе: он появится в фильме «Tangled Up in Blue» уэльского постановщика Джейми Адамса.

Напомним, недавно в доме Квентина Тарантино ворвался мужчина. Режиссеру пришлось немедленно вызвать полицию.

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