Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о своем первом браке: "Я был не готов"

Актер поделился, почему разошелся с первой женой.

Звезда сериала "Крепостная" и картины "Черный ворон", украинский актер Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о своем первом браке.

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Оказывается, до счастливого брака с визажисткой Тиной Тарас побывал в браке со своей однокурсницей по имени Ангелина. Как признался Цимбалюк в программе DOROTYE, тогда его брак развалился из-за того, что он не был готов к этому.

"Мы начали встречаться на пятом курсе, кажется. Провстречались мы два года, потом поженились и просто поняли, что мы поспешили конкретно. Неясно, зачем мы поженились. Сошлись во мнении, что строить семью дальше рано, что еще требуется некоторый опыт. Мне в первую очередь. Что я еще не готов к этому всему. Еще не сформировался, что у меня еще нет такого крепкого мужского стержня, чтобы я был мужчиной, за которым стоит женщина. Что я рано взял эту ответственность. Этих вопросов у меня масса к себе возникло, поэтому это и стало причиной, что мы разбежались", — признался Цимбалюк.

Тарас со своей нынешней женой Тиной / instagram.com/tina_antonenko

На вопрос, он ли стал инициатором развода, Тарас ответил, что они с экс-супругой "несколько раз садились за стол и говорили".

"Просто мы разошлись на какой-то период. Дали друг другу возможность подумать, нужно ли нам все это и время расставило все по своим местам и мы не сошлись", — отметил актер.

С Ангелиной он в дружеских отношениях не остался.

"Каждый с какой-то своей гордостью покинул этот корабль, она тогда переехала в другую страну и с тех пор мы увиделись однажды на встрече однокурсников, года четыре назад. Она показала, что ей не очень это сейчас нужно, у нее все хорошо, она тоже планирует выйти замуж, встретила свою любовь ", — поделился Цимбалюк.

Тарас со своей новой женой Тиной

Сейчас же в личной жизни Тараса все замечательно. Недавно он женился на визажистке и фотографе по имени Тина. Пара устроила сказочную свадьбу в Карпатах.

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