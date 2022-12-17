Тарас Цимбалюк отпраздновал 33-летие с новой любимой и показал, что она ему подарила

Светлана Готочкина еще раз подтвердила, что встречается с актером.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", украинский актер Тарас Цымбалюк показал поклонникам, как встретил свой день рождения в Киеве.

16 декабря артисту исполнилось 33 года. Несмотря на то, что Украина в очередной раз подверглась ракетным обстрелам со стороны российских оккупантов, тем не менее, настоящий праздник для любимого сумела устроить его девушка.

О том, как прошел праздник, Цимбалюк рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Он разместил несколько кадров. На одном, черно-белом смазанном фото, Тарас позирует со своей избранницей. Впрочем, как всегда, лицо девушки на снимке разобрать невозможно. Чего не скажешь о ее платье. На фотографии герлфренд актера предстает в изысканном ассиметричном платье черного цвета с серебристыми вставками.

Тарас Цимбалюк отпраздновал 33-летие с новой любимой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также Тарас показал, какой сюрприз ему преподнесла любимая. Девушка подарила Цимбалюку роскошный торт в виде камеры, статуэтки "Оскара" и киноленты, на которой изображены общие фото пары.

Тарас Цимбалюк отпраздновал 33-летие с новой любимой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк отпраздновал 33-летие с новой любимой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк отпраздновал 33-летие с новой любимой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Но как бы Цимбалюк ни пытался скрыть любимую, бдительные юзеры уже давно высчитали, что он встречается с ресторатором и бизнесвуменом Светланой Готочкиной. Это еще раз подтвердила и сама Готочкина. Она опубликовала в сторож своего фотоблога снимок в том же платье, в котором была избранница Цимбалюка на его празднике, и в тот же день.

Новая девушка Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Более того, Светлана запостила в сторис видео, на котором видны праздничные шарики, а ролик бизнесвумен подписала: "Сегодня твой день, котик и пусть он будет самым счастливым".

Новая девушка Тараса Цимбалюка поздравила его шариками / Фото: instagram.com/got.sveta

Также Готочкина рассказала, что поскольку в этот день российские оккупанты снова массированно обстреливали Украину, она постелила им с Тарасом в ванной на полу.

В день рождения Цимбалюка россия снова массированно обстреливала Украину / Фото: instagram.com/got.sveta

Напомним, что впервые Тарас Цимбалюк намекнул на свои новые отношения в начале ноября. Он запостил общий снимок с таинственной блондинкой, которая его нежно целовала. Впрочем, лицо новой избранницы он не показал. Уже через несколько недель бдительные юзеры высчитали, что Цимбалюк закрутил роман с ресторатором Светланой Готочкиной.

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