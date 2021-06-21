Тарас Цимбалюк с обнаженным торсом продемонстрировал результаты эксперимента: "Скинул 7 кг"

Актер поэксперемнтировал над своим рационом и программой тренировок.

Украинский актер и участник проекту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился результатами эксперимента и показал свою физическую форму.

Так, 31-летняя звезда "Крепостной" на своей странице в Instagram опубликовал видео, снятое в раздевалке спортзала, на котором продемонстрировал свой обнаженный мускулистый торс.

В заметке к ролику Тарас рассказал об эксперименте, который он провел над своим рационом и программой тренировок и каких результатов в конце концов достиг.

"Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок. В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс. Не более 3-4 тренировок в неделю. Далее вес, с которым я работал была средняя и этого оказывается достаточно, когда качественно выполняешь упражнение. рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед — креатин ", — рассказал актер.



Так, по словам артиста пока он похудел на 7 килограммов и намерен продолжать экспериментировать.

"И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушил я в области пресса. Эксперимент, который я проводил в течение 1,5 месяца — удался. Будем работать дальше", — подытожил Цымбалюк.

Поклонники оценили новую форму актера, отметив красоту его тела.

Форма — огонь!

Молодец!

Настоящий Аполлон!

Напомним, не так давно Тарас Цимбалюк ошеломил архивными фото, где предстал почти лысый и без усов. Фанаты заявили, что такой образ им больше понравился.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку