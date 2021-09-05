Тарас Цимбалюк в розовом платьице и с макияжем шокировал коллег и фанов

Актер устроил эпатажную фотосессию.
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно женился в Карпатах, шокировал эпатажным фотосетом.
Звезда "Черного ворона" и "Поймать Кайдаша" примерял женский образ. 31-летний знаменитость позировал перед объективом с ярким макияжем и в коротком розовом платье.
Свой лук Тарас дополнил диадемой, серьгами и бусами. Дерзости добавила сигарета и зажигалка в руках.
Артист не одел каблуки, а выбрал удобные кроссовки.
Фанаты и коллеги актера зялись комментировать снимки под постом, которым Цимбалюк поделился в своем Instagram. Пользователи признались, что несколько ошеломлены. Впрочем, большинство фолловеров положительно оценили эксперимент.
- "О май гат! Шокировал! Но секси", — написала Ольга Сумская
- "И ты туда же, брат", — прокомментировал Арам Арзуманян
- "Ааа, я такую же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" — поделился Даниэль Салем
- Смело и красиво
- Столько смелости и умения
Напомним, ранее Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о своем первом браке. Актер поделился, почему разошелся с первой женой.