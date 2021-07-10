Тарас Цимбалюк восхитил атмосферными фото со свадьбы в Карпатах

Влюбленные устроили сказочный праздник.

Известный украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк недавно распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, 3 июля знаменитость и его избранница, визажистка и фотограф Тина поженились. Пара устроила атмосферную церемонию посреди Карпат. На странице в Instagram звезда "Черного ворона" опубликовал первые фотографии со свадьбы.

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Для свадьбы Тина выбрала два белоснежных платья: первое — с длинным рукавом, шлейфом и открытой спинкой, второе — короткое, к которой невеста подобрала кроссовки. Фату красавица не надевала. Со своей стороны, Тарас надел черный костюм и белые кроссовки.

"Три года назад я пригласил эту девочку на первое свидание и с тех пор я чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь! Тина Цимбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь! Спасибо, моя девочка! Отдельная благодарность родным, что стали свидетелями такого важного для нас действа. Вы — самые лучшие. Горжусь, что есть такие люди на своем пути!" — написал звезда.

В комментариях фолловеры оставили кучу комплиментов и теплых пожеланий. В частности, поздравили молодоженов звезды.

"Боже, какие красивые! Счастья вам бесконечного", — написала актриса Наталка Денисенко.

"Будьте счастливы всегда", — пожелала ведущая Соломия Витвицкая.

"Поздравляем, Тарасик, Тиночка, наши красавчики! Какие вы фантастические! Радуемся вместе с вами!" — отметила актриса Ольга Сумская.

"От всего сердца поздравляю с созданием новой семьи! Будьте счастливы", — написала актриса Анна Кошмал.

Напомним, Тарас Цимбалюк сделал предложение Тине в прямом эфире шоу "Танці з зірками". Вскоре актер рассказал, как решился на такой ответственный поступок и как отреагировали на новость близкие и друзья.

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