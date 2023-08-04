Тарас Цымбалюк и Злата Огневич неожиданно слились в страстном поцелуе

Украинская певица Злата Огневич решила попробовать себя в театральном искусстве.

Злата впервые появилась на театральной сцене в Киеве, где сыграла в спектакле "Основной инстинкт", который считается одним из 100 лучших спектаклей мира. Партнерами Златы стали известные украинские актеры, такие как Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Анна Саливанчук и Артемий Егоров.

В спектакле Злата сыграла роль девушки Лоры, которая сталкивается со сложными жизненными ситуациями, но, несмотря на все, она обретает радость и счастье. Своими действиями и опытом Лора доказывает, что счастье – это выбор каждого человека.

"Для меня это был новый вызов. Эмоции не передать словами, это совсем другой опыт. Мне очень понравилось, спасибо партнерам за поддержку и помощь. Большое счастье быть на одной сцене с лучшими актерами Украины", – поделилась впечатлениями Огневич.

Злата Огневич впервые вышла на театральную сцену в Киеве

Интересно, что в спектакле есть сцена, где Злата Огневич горячо целуется с актером Тарасом Цымбалюком.

Тарас Цымбалюк и Злата Огневич

Отметим, что уже в сентябре стартует большой всеукраинский концертный тур Златы Огневич "Віддаю".

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук призналась, что из-за Златы Огневич у нее порвался корсет. Саливанчук играет одну из главных ролей в спектакле "Основной инстинкт". И перед репетицией с актрисой случился курьезный инцидент. Как объяснила Анна, Огневич ей слишком сильно зашнуровала корсет.

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