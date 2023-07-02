Украинский актер звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк неожиданно показался в военной форме и с оружием в руках.

Как сообщил знаменитость в своем Instagram, он снимается в военном сериале "Связь". В ленте покажут, как изменилась жизнь украинцев после начала полномасштабного российского вторжения, в том числе о том, как люди жили часами без света, слышали постоянные взрывы и общались с родными на расстоянии.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Судя по кадрам, где Тарас Цымбалюк предстает в военной форме, каске и с оружием в руках, он сыграет роль украинского военного, который защищает страну от российских оккупантов.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях под фото подписчики Тараса отметили, что эту роль должен сыграть настоящий защитник, ведь чтобы передать эмоции и чувства военных нужно вступить в ряды ВСУ и служить на фронте.

Кстати, сам Тарас Цымбалюк в январе этого года сообщил, что получил повестку. Актер уже прошел медосмотр и находится в очереди в военкомате. Правда, впоследствии артист прокомментировал, что в тылу будет намного полезнее военным, чем на фронте. Благодаря своей медийности актер собирает средства на нужды ВСУ и играет благотворительные представления.

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