Тарас Цымбалюк объяснил, почему он не на фронте и прокомментировал получение повестки

Украинский актер Тарас Цымбалюк ответил на упреки хейтеров, почему он не идет на фронт.

По словам Цимбалюка многие юзеры задают ему следующие вопросы, так что артист объяснил свою точку зрения:

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик: иди на передок, иди в окоп. Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, находясь здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут же кто? Те, кто сидят дома. У них много времени", — сказал актер во время разговора с Григорием Решетником.

Цымбалюк рассказал, что полное осознание того, что своей медийностью он может принести больше пользы, к нему пришло после того, как он с коллегами насобирал немало денег на помощь:

"Когда с актерами сделали свой благотворительный аукцион, начали собирать деньги на скорую помощь. Собрали 50 тысяч евро, например, я понял, что вот здесь сила того, что я могу использовать свою медийность как помощь. Когда мы летом сделали спектакль, с каждого спектакля мы что-то пытаемся купить. Я сам себе пожал руку и сказал: "Чувак, здесь ты будешь гораздо полезнее", — объяснил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк

Как раньше делился актер, ему пришла повестка и он ходил в военкомат:

"Пришла повестка, я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь, это мой родной город. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все", — рассказал актер.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк стал на защиту хореографа Влада Ямы, которого травят из-за того, что он с семьей уехал в США.

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