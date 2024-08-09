Тарас Цымбалюк объяснил, почему после получения повестки не воюет на фронте

Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о хейте в его сторону и объяснил, почему не воюет на фронте, хотя раньше получал повестку.

Знаменитость признался, что ему прилетает немало критики из-за того, что он не служит. Однако артист на это не обращает внимания. К слову, Тарас Цымбалюк активно помогает военным, в частности, собирает для них средства и закрывает благотворительные сборы. Кроме того, по словам актера, они с театральной труппой дают разные спектакли и отвлекают украинцев от ужасных реалий войны.

"Очень много дуристики всяческой пишут. Нет смысла на это реагировать. Мы приезжаем со спектаклем в Днепр, где были прилеты, а люди благодарят, что мы приехали с "Кайдашевой семьей", они посмеялись, перезагрузились. Все деньги, которые мы заработали, отдали военным. Это кто-то должен делать, но не все понимают", – рассказал актер на подкасте Алины Шаманской.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк признается, что его действительно мучают упреки, что он не на фронте. Однако, по словам актера, не все мужчины должны быть на передовой. К слову, в тылу тоже должен кто остаться, чтобы выполнять мужскую работу.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента", – добавил актер.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, в прошлом году Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку, после чего сходил в военкомат и прошел медосмотр. В настоящее время актер занимается благотворительностью и средствами помогает военным.

Напомним, недавно Виктор Бронюк признался, что уволился из рядов ВСУ. Артист рассекретил, как ему это удалось.

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