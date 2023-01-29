Тарас Цымбалюк очаровал фотографиями в украинском национальном наряде: "Настоящий казак!"

Актер снялся в новой фотосессии.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк увлек поклонников новыми фотографиями.
На этот раз актер позировал на фотосессии в украинских национальных костюмах. На съемку Цимбалюк надел жилет, расшитый традиционной вышивкой, поверх кафтана, высокие сапоги и массивные мужские украшения. Фотографиями актер поделился на своей странице в Instagram.
На фотосессии у Тараса была еще и напарница. Ею стала 8-летняя модель Мария Пацкань, с которой актер уже неоднократно сотрудничал на площадке.
Девочка также была одета для фото в традиционный девичий наряд с длинной юбкой и самобытными аксессуарами.
Впрочем, не обошлось и без осовремененных украинских образов. На одном из фото Тарас и Мария позировали в синих вышиванках, которые популярны среди украинцев в наше время.
Комментариям под фото поклонники написали, что актеру очень подобает такой образ.
- Настоящий казак!
- Классные образы, красивый наряд!
- Обиды просто супер! Вам очень подходит!
- Красота невероятная!
Напомним, недавно Тарас Цымбалюк поделился милыми фото со своей новой девушкой.
Читайте также: