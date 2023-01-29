Тарас Цымбалюк очаровал фотографиями в украинском национальном наряде: "Настоящий казак!"

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк увлек поклонников новыми фотографиями.

На этот раз актер позировал на фотосессии в украинских национальных костюмах. На съемку Цимбалюк надел жилет, расшитый традиционной вышивкой, поверх кафтана, высокие сапоги и массивные мужские украшения. Фотографиями актер поделился на своей странице в Instagram.

На фотосессии у Тараса была еще и напарница. Ею стала 8-летняя модель Мария Пацкань, с которой актер уже неоднократно сотрудничал на площадке.

Девочка также была одета для фото в традиционный девичий наряд с длинной юбкой и самобытными аксессуарами.

Впрочем, не обошлось и без осовремененных украинских образов. На одном из фото Тарас и Мария позировали в синих вышиванках, которые популярны среди украинцев в наше время.

Комментариям под фото поклонники написали, что актеру очень подобает такой образ.

Настоящий казак!

Классные образы, красивый наряд!

Обиды просто супер! Вам очень подходит!

Красота невероятная!

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк поделился милыми фото со своей новой девушкой.

Читайте также: