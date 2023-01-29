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Тарас Цымбалюк очаровал фотографиями в украинском национальном наряде: "Настоящий казак!"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
709
Время на прочтение
1 мин
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Тарас Цымбалюк очаровал фотографиями в украинском национальном наряде: "Настоящий казак!"

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер снялся в новой фотосессии.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк увлек поклонников новыми фотографиями.

На этот раз актер позировал на фотосессии в украинских национальных костюмах. На съемку Цимбалюк надел жилет, расшитый традиционной вышивкой, поверх кафтана, высокие сапоги и массивные мужские украшения. Фотографиями актер поделился на своей странице в Instagram.

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На фотосессии у Тараса была еще и напарница. Ею стала 8-летняя модель Мария Пацкань, с которой актер уже неоднократно сотрудничал на площадке.

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Девочка также была одета для фото в традиционный девичий наряд с длинной юбкой и самобытными аксессуарами.

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Впрочем, не обошлось и без осовремененных украинских образов. На одном из фото Тарас и Мария позировали в синих вышиванках, которые популярны среди украинцев в наше время.

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Комментариям под фото поклонники написали, что актеру очень подобает такой образ.

  • Настоящий казак!
  • Классные образы, красивый наряд!
  • Обиды просто супер! Вам очень подходит!
  • Красота невероятная!

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк поделился милыми фото со своей новой девушкой.

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Дата публикации
Просмотры
709
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