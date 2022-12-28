Тарас Цымбалюк официально подтвердил роман с украинской бизнесвумен и показал общие фото

Артист перестал скрывать отношения со Светланой Готочкиной.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша", актер Тарас Цымбалюк наконец-то официально подтвердил свои отношения с украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной.
После многочисленных намеков на роман между ними Цымбалюк решил, что больше нет смысла скрывать роман со Светланой и признался во всем поклонникам. На странице в Instagram актер впервые запостил общие фотографии с бизнесвумен с их недавней фотосессии.
На кадрах хорошо видно лицо влюбленных, они изображены в спортивных костюмах и держатся за руки. Фотографии Тарас никак не прокомментировал, впрочем подписчики страницы Цымбалюка все поняли.
"Очень гармонично выглядите", "какая красивая ваша женщина", "желаю вам счастья", "Светлана нравится гораздо больше, чем ваша предыдущая жена".
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину Тарас Цымбалюк развелся со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко. Еще в августе артист делился, что очень болезненно переживает разрыв с Тиной и не ищет новых отношений.
А уже в начале ноября Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с новой девушкой, лицо которой долго не показывал. Позже пристальные пользователи выяснили, что новой дамой сердца Тараса стала бизнесвумен Светлана Готочкина.
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