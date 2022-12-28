Тарас Цымбалюк официально подтвердил роман с украинской бизнесвумен и показал общие фото

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", актер Тарас Цымбалюк наконец-то официально подтвердил свои отношения с украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной.

После многочисленных намеков на роман между ними Цымбалюк решил, что больше нет смысла скрывать роман со Светланой и признался во всем поклонникам. На странице в Instagram актер впервые запостил общие фотографии с бизнесвумен с их недавней фотосессии.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На кадрах хорошо видно лицо влюбленных, они изображены в спортивных костюмах и держатся за руки. Фотографии Тарас никак не прокомментировал, впрочем подписчики страницы Цымбалюка все поняли.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Очень гармонично выглядите", "какая красивая ваша женщина", "желаю вам счастья", "Светлана нравится гораздо больше, чем ваша предыдущая жена".

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину Тарас Цымбалюк развелся со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко. Еще в августе артист делился, что очень болезненно переживает разрыв с Тиной и не ищет новых отношений.

Тарас Цымбалюк с экс-женой Тиной / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

А уже в начале ноября Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с новой девушкой, лицо которой долго не показывал. Позже пристальные пользователи выяснили, что новой дамой сердца Тараса стала бизнесвумен Светлана Готочкина.

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