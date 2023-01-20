Тарас Цымбалюк официально развелся со второй женой и рассказал о новых отношениях

В настоящее время артист находится в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк признался, что он официально развелся со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко.

По словам знаменитости, все необходимые бумаги были оформлены месяц назад. "Официально я развелся буквально там месяц назад", — сказал во время разговора с ведущим Славой Деминым Цымбалюк.

Также актер поделился, что с момента разрыва с Тиной прошло четыре месяца, прежде чем он встретил новую любовь. Тарас признался, что он не искал новых отношений и на каких-то мероприятиях "синтетически закрывал жалюзи", чтобы с ним никто из женщин не знакомился.

Но через четыре месяца после расставания с Антоненко Цымбалюк встретил бизнесвумен Светлану Готочкину, с которой сейчас строит отношения. По словам артиста, их познакомила общая подруга, а общение они продолжили в Интернете.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

Актер поделился, что пока предпочитает не говорить о своей личной жизни:

"Мои отношения со Светланой превзошли мои ожидания вообще от моих следующих отношений. Я хочу все это дело как-то уберечь. Хочу еще проанализировать это все. Это в категории очень личного, чем я пока не готов делиться", – объяснил Цымбалюк.

Новая девушка Тараса Цымбалюка Светлана / Фото: instagram.com/got.sveta

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того артист отметил, что ему нравятся блондинки, но также знаменитость ценит в человеке интеллект, что может быть важнее внешнего вида.

Прокомментировал Цымбалюк и то, пошел ли бы в шоу "Холостяк", если бы сейчас не имел отношений. Как выяснилось, актера в 2019 году уже звали стать главным героем реалити. "Я понимаю, что я бы просто не выдержал этого всего. Если бы у меня не было сейчас отношений, я бы выбирал всех этих девушек, я бы точно согласился", — вот так ответил артист.

Тарас Цымбалюк с экс-женой Тиной / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Тарас Цымбалюк разошелся со своей второй женой, стилисткой Тиной Антоненко. В августе прошлого года артист делился, что очень болезненно переживает разрыв с Тиной и не ищет новых отношений.

Уже в начале ноября Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с новой девушкой, лицо которой долго не показывал. Впоследствии актер подтвердил свой роман с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

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