Тарас Цымбалюк удивил, как выглядел 15 лет назад: с челкой и серьгой в ухе

Украинский актер Тарас Цымбалюк напомнил, каким он был 15 лет назад.

В сторис в Instagram он поделился архивным кадром, на котором фаны могли едва узнать звезду кино. На фотографии Тарасу всего 19 лет.

"Шок-контент. 2008 год", — в шутку подписал архивное фото Цымбалюк.

На фото 19-летний Тарас позировал в черном костюме и белой рубашке с бабочкой. На голове у него была необычная челка, а в ухе фаны увидели серьгу с камнем. К тому же актер держал в руках сигарету.

Тарас Цымбалюк в юности / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Очевидные изменения во внешности актера можно увидеть еще на одном фото, которым он также поделился в соцсети. На второй фотографии Тарас позировал в одной из последних фотосессий в белом пиджаке и с расстегнутой рубашкой.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделилась неожиданными кадрами в военной форме.

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