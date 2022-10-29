Тарас Цымбалюк отреагировал на участие бывшей в шоу "Холостяк": "Жаль, тебя выгонят"

Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на то, что его бывшая девушка, актриса Виктория Варлей, стала участницей романтического реалиты "Холостяк".

На первой вечеринке проекта 38-летняя Виктория рассказала, что когда-то имела отношения со звездой сериала "Спіймати Кайдаша". Для многих это стало неожиданностью, ведь актеры не рассказывали о своем романе.

После трансляции выпуска по телевидению Виктория поделилась фотографией в роскошном платье и красной розой в руках. Цымбалюк не стал медлить и сразу же отреагировал на участие экс-девушки в шоу в комментариях.

"Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире", — посмеялся над девушкой Тарас.

Впрочем, Виктория тоже не стала молчать и дала ответ бывшему: "Я тебе больше ничего по секрету не скажу, обезьяна ты".

Во время шоу актриса рассказала, что они с Цымбалюком находились в отношениях в течение трех лет. Вместе они снимались в сериале "СуперКопы". Впрочем между парой не спадало напряжение и в конце концов роман закончился.

"Два актера в семье — это катастрофа. Это тот случай, когда ты играешь на сцене, в кино и дома", — поделилась на проекте девушка.

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