Тарас Цымбалюк ответил, живет ли вместе со своей новой любимой

Актер и бизнесвумен встречаются почти полгода.
Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился, как проводит время со своей любимой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Пара только недавно объявила о своих отношениях и стала чаще делиться общими фото в Сети. Однако, как признался Тарас, пока они не живут вместе.
"Мы наслаждаемся бытом. Обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, вонзиться в телефоны и параллельно общаться. ", — рассказал "Новому каналу" актер.
Пока пара не живет вместе, но это не мешает им часто видеться и разделять общие хобби. Так, например, Тарас и Светлана оба фанаты спорта.
"Нас объединяет общее чувство юмора. Также, в какой-то мере, спортзал. Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, "качаться", а у Светы, скажем, более девичьи тренировки", — поделился актер.
Ранее Тарас Цымбалюк рассказал о том, сколько зарабатывал в кино до полномасштабной войны.
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