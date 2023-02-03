Тарас Цымбалюк ответил, живет ли вместе со своей новой любимой

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился, как проводит время со своей любимой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Пара только недавно объявила о своих отношениях и стала чаще делиться общими фото в Сети. Однако, как признался Тарас, пока они не живут вместе.

"Мы наслаждаемся бытом. Обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, вонзиться в телефоны и параллельно общаться. ", — рассказал "Новому каналу" актер.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пока пара не живет вместе, но это не мешает им часто видеться и разделять общие хобби. Так, например, Тарас и Светлана оба фанаты спорта.

"Нас объединяет общее чувство юмора. Также, в какой-то мере, спортзал. Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, "качаться", а у Светы, скажем, более девичьи тренировки", — поделился актер.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

Ранее Тарас Цымбалюк рассказал о том, сколько зарабатывал в кино до полномасштабной войны.

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