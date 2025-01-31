Тарас Цымбалюк погостил у родителей и растрогал, как они время провели в родном городе

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал редкую встречу со своими родителями.

В своем фотоблоге звезда сообщил, что приехал в родной город Корсунь-Шевченковский. Там Цымбалюка ждали его родители, которые встретили его щедро накрытым столом. В свою очередь актер подготовил для мамы сюрприз и вручил ей пышный букет.

Тарас Цымбалюк с родителями в родном городе / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями в родном городе / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Семейство вместе ходило на прогулки и наслаждалось знаковыми для них местами. А вот Тарас признался, что одно из мест в Корсуне посещает уже десять лет. И это спортивная площадка с тренажерами под открытым небом. По словам знаменитости, это помогает ему избавиться от стресса.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, 31 января у отца Тараса Цымбалюка день рождения. Актер по случаю праздника опубликовал совместное фото с Василием Васильевичем и нежно поздравил его: "С днем рождения, Папочка! На свой 71-й год бытия ты прекрасно выглядишь! Спасибо тебе за все. Кстати, за любовь к клевой музыке – отдельная благодарность ".

Тарас Цымбалюк с отцом в родном городе / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой Наталией. Известно, что они долгое время враждовали и не общались. Впрочем, артистка сделала заявление и сообщила об изменениях.

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