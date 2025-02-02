Тарас Цымбалюк похудел на четыре кг за месяц и похвастался обнаженным торсом

Актер рассекретил, как ему удалось добиться таких результатов.
Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о своем похудении.
В своем фотоблоге Тарас поделился с фанами, что похудел на четыре кило. В частности, он опубликовал фото в зеркале, где виднеется его обнаженный рельефный торс. К тому же артист раскрыл секрет своей фигуры и признался, что такого результата ему удалось добиться с помощью дисциплины.
Так, Цымбалюк похудел после месяца активных тренировок и сбалансированного питания. В сторис звезда показал, как выглядит его завтрак, который состоял исключительно из полезных продуктов. Кроме того, актер говорит, что после первых ощутимых внешних и внутренних изменений он не собирается останавливаться. Так что и дальше будет придерживаться такой рутины.
"19 тренировок за январь и наконец-то нормальное питание. Как следствие – минус четыре кг. Это только внешние признаки. Двигаемся дальше", — поделился Тарас.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк делился, что находится дома у родителей. Он показал самых родных людей, как с ними время проводит и какое его любимое место в Корсунь-Шевченковском.
Читайте также:
- Надежда Матвеева получила диплом магистра и показала, как прошел выпускной в университете в Переяславе
- Макс Барских показал свою квартиру изнутри: как выглядит комната певца
- Дочь Кузьмы "Скрябина" в 10-ю годовщину его смерти показалась на могиле отца