Тарас Цымбалюк похудел на четыре кг за месяц и похвастался обнаженным торсом

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о своем похудении.

В своем фотоблоге Тарас поделился с фанами, что похудел на четыре кило. В частности, он опубликовал фото в зеркале, где виднеется его обнаженный рельефный торс. К тому же артист раскрыл секрет своей фигуры и признался, что такого результата ему удалось добиться с помощью дисциплины.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Так, Цымбалюк похудел после месяца активных тренировок и сбалансированного питания. В сторис звезда показал, как выглядит его завтрак, который состоял исключительно из полезных продуктов. Кроме того, актер говорит, что после первых ощутимых внешних и внутренних изменений он не собирается останавливаться. Так что и дальше будет придерживаться такой рутины.

Тарас Цымбалюк показал сбалансированный завтрак / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"19 тренировок за январь и наконец-то нормальное питание. Как следствие – минус четыре кг. Это только внешние признаки. Двигаемся дальше", — поделился Тарас.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк делился, что находится дома у родителей. Он показал самых родных людей, как с ними время проводит и какое его любимое место в Корсунь-Шевченковском.

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