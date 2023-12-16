Тарас Цымбалюк похвастался, как избранница с размахом поздравила его с 34-летием

Украинский актер Тарас Цымбалюк отмечает день рождения. Артисту исполняется 34 года.

Одной из первых с праздником знаменитость поздравила его избранница – бизнесвумен Светлана Готочкина. Возлюбленная Цымбалюка ответственно отнеслась ко дню рождения и подготовила ему сюрприз. К слову, Светлана заказала немало воздушных красных шаров в форме сердец.

Также девушка актера вручила ему подарок, который был в большой черной коробке, где была надпись: "С днем рождения, любимый!".

Тарас Цымбалюк не стал показывать, что же подарила Светлана Готочкина. Он лишь лаконично отметил: "Люблю!".

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сам актер тоже подвел собственные итоги в своем Instagram. Артист написал, каким именно желает быть в 34 года, а также поблагодарил украинских защитников за то, что у него есть возможность праздновать день рождения.

"Каждый год в этот день я привык благодарить родных, близких, что делают мою жизнь — жизнью более содержательной, глубокой... Сегодня, конечно, первой на ум пришла благодарность ребятам на передовой: еще раз — низкий поклон! Сейчас, видимо, как никогда есть смысл запастись оптимизмом и, стиснув зубы, делать свое, помогая нашим героям приближать победу! Да, привыкайте чаще благодарить ВСУ! Даже если после победы судьба для вас отведет долгий путь, знайте – это благодаря нашим защитникам, которые в свое время собой защищали нас всех!" – подчеркнул актер.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно футболист Александр Зинченко праздновал день рождения. Жена спортсмена трогательно поздравила мужа с важным праздником, а также показала фото их дочерей.

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