Тарас Цымбалюк похвастался новой забавной татуировкой: "Теперь это одна из любимых"

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал новую татуировку на своем теле.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделился фотографиями из тату-салона на своей странице в Instagram. Актер показал процесс, как мастерица сделала ему маленький рисунок в виде забавного человечка.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В подписи к фото Тарас пошутил, что этот эскиз был очень "сложным" и теперь это одна из его любимых татуировок.

"Новая тату! Огромная благодарность, что реализовали такой сложный эскиз! Теперь это один из любимых "партаков" на моем теле", — в шутку высказался Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В ответ на вопросы поклонников в комментариях актер ответил, что рисунок не несет особого смысла или значения, а просто понравился ему.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В целом на теле Цимбалюка уже немало разных рисунков разной сложности и разного значения. Правда, увидеть их в кадре зрители не могу, ведь во время съемок актер тщательно скрывает все изображения с помощью грима.

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