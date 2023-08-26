Тарас Цымбалюк похвастался новой забавной татуировкой: "Теперь это одна из любимых"

Актер набил новый рисунок на теле.
Украинский актер Тарас Цымбалюк показал новую татуировку на своем теле.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделился фотографиями из тату-салона на своей странице в Instagram. Актер показал процесс, как мастерица сделала ему маленький рисунок в виде забавного человечка.
В подписи к фото Тарас пошутил, что этот эскиз был очень "сложным" и теперь это одна из его любимых татуировок.
"Новая тату! Огромная благодарность, что реализовали такой сложный эскиз! Теперь это один из любимых "партаков" на моем теле", — в шутку высказался Цымбалюк.
В ответ на вопросы поклонников в комментариях актер ответил, что рисунок не несет особого смысла или значения, а просто понравился ему.
В целом на теле Цимбалюка уже немало разных рисунков разной сложности и разного значения. Правда, увидеть их в кадре зрители не могу, ведь во время съемок актер тщательно скрывает все изображения с помощью грима.
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