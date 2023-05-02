Тарас Цымбалюк похвастался стальными мышцами и крепким телосложением во время тренировки

Много времени звезда сериала "Поймать Кайдаша" посвящает спорту.
Украинский актер Тарас Цымбалюк увлек поклонников своей спортивной формой.
Наконец-то в Киеве потеплело, поэтому актер посвящает свободное время тренировкам на свежем воздухе. Одно из таких своих занятий спортом Цимбалюк показал в своем Instagram.
Тарас поделился фотографиями на спортивной площадке и показал, как умело справляется с физическими нагрузками. Актер был одет в майку, так что фаны могли очень внимательно рассмотреть стальные мышцы звезды.
В комментариях под фото подписчики Тарас сделали комплимент его подтянутой форме и накачанным бицепцам.
- Сила и мощь!
- Лучший!
- Вот мгновение!
- Красавчик!
Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показал, как романтически проводит время со своей любимой.
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