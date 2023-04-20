Тарас Цымбалюк показал, как романтически проводит время с новой возлюбленной

Украинский актер Тарас Цымбалюк активно делится снимками со своей возлюбленной, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

На этот раз в своем Instagram знаменитость показал, как романтически проводит время с избранницей. В частности, парочка гуляла по улицам Киева и фотографировалась. Одним снимком влюбленный Тарас и поделился в фотоблоге.

Светлана нежно держится руками за лицо возлюбленного и собирается его поцеловать. В комментариях под фото Готочкина обратилась к Цымбалюку и написала на русском языке: "Родной мой".

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Впрочем, подписчики актера поспешили исправить бизнесвумен и с юмором посоветовали, как следует в следующий раз писать: "Ты что, не "родной", а "рідненький мій" надо писать!".

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк ошеломил откровенными признаниями. Актер рассказал, что в студенческие годы проходил кастинг на съемку в эротическом фильме. Знаменитость вспомнил, как на пробах ему сказали раздеться и взаимодействовать с партнершей.

Читайте также: