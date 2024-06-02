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Тарас Цымбалюк показал, как с мамой работал на огороде в Корсунь-Шевченковском

Тарас Цымбалюк показал, как с мамой работал на огороде в Корсунь-Шевченковском

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист поделился, как помогает родному человеку.

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как работал на родительском огороде.

В своем Instagram артист поделился, что приехал в родной город Корсунь-Шевченковский. В частности, актер помогал родителям с огородом. Тарас Цымбалюк опубликовал фото, на котором показался с матерью. Артист и его родной человек позировали перед камерой с инструментами и в домашней одежде. Они вместе возились на огороде. Хоть он уже и посажен и овощи взошли, но сорняк никуда не девается и его надо утилизировать.

"Цените каждый миг", — подписал кадр с мамой Тарас Цымбалюк и добавил смайлик в виде красного сердечка.

Тарас Цымбалюк с мамой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк с мамой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Подписчики актера пожелали им успешного труда. Некоторые пошутили, что не важно – звезда ты или нет, но родителям на огороде нужно помогать.

  • Звезда не звезда, а трава на огороде у мамы сама не вырвется!
  • Кем бы ты в жизни ни был, но все равно у родителей пойдешь на огород!
  • Наши дорогие! Хорошего урожая!

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк праздновал особый праздник. У возлюбленной актера – Светланы Готочкиной – был день рождения. Артист показывал, как поздравлял избранницу, и поделился их забавными фото.

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