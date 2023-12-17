Тарас Цымбалюк показал, как с возлюбленной отпраздновал 34-летие и какой сюрприз ему устроили друзья

Артист провел праздничный день в кругу родных и близких.
Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как 16 декабря отметил день рождения.
34-летие знаменитость встретил в кругу родных и близких друзей. В частности, они устроили ему сюрприз. Избранница Тараса – бизнесвумен Светлана Готочкина – отвезла его на локацию, где его уже ждали друзья.
Когда актер вошел в комнату, его поздравили громкими аплодисментами, песней и теплыми словами.
У каждого из гостей была футболка, на которой была размещена фотография Тараса, а также праздничные колпачки. Локация же была украшена воздушными шарами. Праздничный день с артистом разделили его возлюбленная Светлана, Наталка Денисенко, Мила Еремеева, Арам Арзуманян и другие.
Кстати, такой сюрприз придумала сделать для актера именно Готочкина. Она со всеми договорилась и занялась организацией празднования.
"Светлана Готочкина организовала и подговорила всех", — рассказала Еремеева.
Напомним, сама Светлана Готочкина еще утром поздравила Тараса Цымбалюка. Актер уже успел похвастаться роскошным подарком, который получил от возлюбленной.
Читайте также: