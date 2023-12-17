Тарас Цымбалюк показал, как с возлюбленной отпраздновал 34-летие и какой сюрприз ему устроили друзья

Артист провел праздничный день в кругу родных и близких.

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал, как 16 декабря отметил день рождения.

34-летие знаменитость встретил в кругу родных и близких друзей. В частности, они устроили ему сюрприз. Избранница Тараса – бизнесвумен Светлана Готочкина – отвезла его на локацию, где его уже ждали друзья.

Празднование дня рождения Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Когда актер вошел в комнату, его поздравили громкими аплодисментами, песней и теплыми словами.

Празднование дня рождения Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У каждого из гостей была футболка, на которой была размещена фотография Тараса, а также праздничные колпачки. Локация же была украшена воздушными шарами. Праздничный день с артистом разделили его возлюбленная Светлана, Наталка Денисенко, Мила Еремеева, Арам Арзуманян и другие.

Празднование дня рождения Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кстати, такой сюрприз придумала сделать для актера именно Готочкина. Она со всеми договорилась и занялась организацией празднования.

"Светлана Готочкина организовала и подговорила всех", — рассказала Еремеева.

Празднование дня рождения Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, сама Светлана Готочкина еще утром поздравила Тараса Цымбалюка. Актер уже успел похвастаться роскошным подарком, который получил от возлюбленной.

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