Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в студенческие годы: без усов и с пышной шевелюрой

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал поклонникам, как выглядел до популярности.
Звезда фильма "Черный ворон" Тарас Цымбалюк стал настоящим секс-символом украинского кино. В своих соцсетях актер часто демонстрирует подтянутое тело и стальные мышцы.
Однако Цымбалюк не всегда был таким. В сторис в Instagram актер поделился фотографией из архива.
"10 лет назад", – коротко подписал фото Цымбалюк.
На фотографии звезде украинского кино всего 22 года. Тогда Цимбалюк еще учился в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на актерском факультете, но уже делал первые шаги на телевидении и в театре.
Поклонники были в восторге от архивных фотографий актера.
- Это что за мальчишка? Такой молодой!
- А фото точно 10 лет назад? Как из школы!
- Вот так прическа, Тарас!
Сейчас привлечь внимание красавчика-актера стремятся многие украинские девушки, однако после развода с предыдущей женой Тиной Антоненко Тарас не готов к новым отношениям. Недавно актер признался, что до сих пор испытывает чувство к экс-возлюбленной.
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