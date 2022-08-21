Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в студенческие годы: без усов и с пышной шевелюрой

Звезда фильма "Черный ворон" Тарас Цымбалюк стал настоящим секс-символом украинского кино. В своих соцсетях актер часто демонстрирует подтянутое тело и стальные мышцы.

Однако Цымбалюк не всегда был таким. В сторис в Instagram актер поделился фотографией из архива.

"10 лет назад", – коротко подписал фото Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк 10 лет назад / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На фотографии звезде украинского кино всего 22 года. Тогда Цимбалюк еще учился в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на актерском факультете, но уже делал первые шаги на телевидении и в театре.

Поклонники были в восторге от архивных фотографий актера.

Это что за мальчишка? Такой молодой!

А фото точно 10 лет назад? Как из школы!

Вот так прическа, Тарас!

Тарас Цымбалюк сейчас / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сейчас привлечь внимание красавчика-актера стремятся многие украинские девушки, однако после развода с предыдущей женой Тиной Антоненко Тарас не готов к новым отношениям. Недавно актер признался, что до сих пор испытывает чувство к экс-возлюбленной.

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